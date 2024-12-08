Moscú le concedió asilo al presidente derrocado y a miembros de su familia

Bashar al Assad y su familia están en Moscú, anunciaron este domingo las agencias de prensa rusas, que citaron una fuente del Kremlin, después de que el dictador sirio fuera derrocado por una ofensiva de una alianza de rebeldes liderados por islamistas radicales.

“Assad y los miembros de su familia llegaron a Moscú. Rusia les concedió el asilo por motivos humanitarios”, indicó la fuente a las agencias TASS y Ria Novosti.

Además, Rusia anunció que ha convocado el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación en Siria.

Por otra parte, los órganos políticos de la oposición siria han comenzado este domingo a trazar las líneas maestras de un futuro político para el país tras la caída de la dinastía Al Assad tras medio siglo de mandato con puño de hierro con intenciones más o menos coincidentes a pesar de la rivalidad que les separa.

Las dos entidades más destacadas son la Coalición Nacional Siria (CNS), una alianza de grupos de oposición formada en el exilio tras el levantamiento de 2011 contra Al Assad, y el Gobierno de Salvación Nacional, considerado a todos los efectos el brazo político del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, rival de la CNS.

Este domingo, el presidente de la CNS, Hadi al Bahra, propuso un período de transición de 18 meses en el país, incluidos seis meses para redactar una nueva Constitución. Al Bahra también ha recomendado la “ampliación de la coalición que dirige” para recabar apoyos dentro de Siria, teniendo en cuenta que la CNS está reconocida por EEUU y sus aliados pero su respaldo dentro del país es muy limitado (sobre todo en la comunidad kurda, que considera a la coalición un instrumento de Turquía, su enemigo declarado).