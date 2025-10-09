El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai recibió el premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura de 2025 fue para el escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai.

El autor fue premiado por su obra “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, según explicó el jurado.

"No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara”, afirmó Krasznahorkai en febrero en una entrevista en Estocolmo, durante la presentación de su novela Herscht 07769.

El escritor se inspiró mucho en la cultura asiática y principalmente japonesa, mientras que en sus obras desarrolla temas apocalípticos y distópicos con un estilo denso y melancólico, pero con humor y frecuentemente sin el uso de puntuación, lo que requiere una atención especial del lector.

Él mismo reconoció al recibir el Premio Formentor de las Letras 2024 que escribe para sí mismo y “para la pequeña lista de gente que aún lee”.

Cuando le entregaron el prestigioso Premio Internacional Man Booker en 2015, el jurado aseguró que Krasznahorkai es un escritor que describe la realidad actual con unas imágenes bellas, aterradoras y cómicas a la vez.

Quién es Laszlo Krasznahorkai

Krasznahorkai es uno de los escritores húngaros más leídos y traducidos, con una obra marcada por una realidad narrada con melancolía y humor.

Nació en Gyula, en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954. Krasznahorkai creció en una dictadura comunista en la que los ideales teóricos quedaban muy por debajo de la gris realidad. Esta pequeña ciudad cercana a la frontera con Rumanía aparece en muchas de sus novelas. Gyula es el escenario urbano de Tango satánico; La melancolía de la resistencia se desarrolla en su totalidad allí y la trama de Guerra y Guerra comienza en esa localidad, como el mismo autor resaltó en una entrevista.

Estudió derecho en las Universidades de Szeged y de Budapest entre 1973 y 1978, pero decidió abandonar esos estudios. Conocido por su carácter inconformista, Krasznahorkai trabajó después en distintos empleos, como minero y vigilante de seguridad, y con el tiempo comenzó a desarrollar un gusto por la escritura.

En 1977 inició sus estudios de Andragogía (enseñanza de adultos) y Filología Húngara en la Universidad de Budapest, y comenzó a publicar en diferentes revistas literarias, entre ellas la prestigiosa Mozgó Világ (Mundo en Movimiento).

Su primera novela, Tango Satánico, se publicó en 1985 y fue bien recibida por la crítica del país centroeuropeo por su originalidad.

Ya en sus primeras obras utilizaba larguísimas frases subordinadas que parecen amasar el lenguaje con la intención de capturar las emociones y el pensamiento en toda su profundidad. Las frases cortas, asegura, son artificiales porque la mente humana es un torrente de palabras. Otra de las características de la hipnótica pero exigente prosa de Krasznahorkai es su sutileza y extraordinaria intensidad.

En la segunda mitad de la década de 1980 el escritor pudo salir de Hungría y en los siguientes 15 años viajó y residió en diferentes países como Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, EE. UU., China y Japón, volviendo siempre a Hungría.

En ese periodo publicó algunas de sus obras más importantes como La melancolía de la resistencia (1989) o Guerra y Guerra (1999), que obtuvieron éxito en el extranjero y fueron traducidas a más de 10 idiomas.

También en los 80 comenzó su colaboración con su amigo Béla Tarr, el conocido director de cine, que llevó a la gran pantalla obras como Tango Satánico, o Armonías de Werckmeister, cuyo guion fue escrito por Krasznahorkai a partir de su novela Melancolía de la resistencia.

La escritora estadounidense Susan Sontag fue una de las primeras novelistas internacionales que lo elogió afirmando que era “el maestro húngaro del apocalipsis que evoca a Gogol y Melville”.

Krasznahorkai adquirió la categoría de escritor internacional de culto en la última década. Algunos críticos señalaron que la visión apocalíptica del escritor está relacionada, en parte, con la pérdida de valores del régimen comunista y más tarde con la visión de la civilización occidental en declive.

En castellano se publicaron sus obras Melancolía de la resistencia (2001), Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005), Guerra y Guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

Quién ganó el Nobel el año pasado

En 2024, la surcoreana Han Kang se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura y por eso muchos vaticinaban que este año iba a ganar un “hombre blanco” europeo o anglosajón será elegido este año.

Desde 1901, cuando fue otorgado por primera vez, el nobel de literatura fue dominado por hombres occidentales. Solo 18 mujeres figuran entre los 121 laureados, y muy pocos tienen obras escritas en lenguas asiáticas o de Oriente Medio. Ninguna lengua africana fue reconocida.

En 2018, el escándalo #MeToo golpeó a la Academia Sueca, y más de la mitad de sus miembros fueron sustituidos. La institución prometió ampliar el premio, tanto geográfica como lingüísticamente, y desde entonces hubo un mayor balance de género entre los laureados. La mitad de los ganadores desde 2018 fueron mujeres.

El premio de literatura es el cuarto en anunciarse esta semana, tras los Nobel de Medicina, Física y Química. El Premio Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes.

El premio incluye 11 millones de coronas suecas (cerca de 1.2 millones de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un diploma. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial sueco que inventó la dinamita y fundó estos premios en 1896.

