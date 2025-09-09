UE impulsa sanciones internacionales coordinadas contra Rusia por agresión a Ucrania

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha apostado este martes por establecer sanciones coordinadas a escala internacional para ejercer "más fuerza" contra Rusia en su guerra de agresión a Ucrania.

"Si las sanciones se coordinan a escala internacional, tienen mucha más fuerza que si actuamos por nuestra cuenta", ha aseverado la jefa de la diplomacia europea en su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Así lo ha indicado Kallas cuatro días después de la llamada entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para debatir la necesidad de una acción coordinada para mantener la presión sobre Rusia, al tiempo que la UE trabaja en el 19º paquete de sanciones.

Por otro lado, la Alta Representante ha elogiado también los avances de Ucrania en relación al proceso de adhesión, ya que "ha demostrado que, incluso en un país devastado por la guerra, se puede avanzar para cumplir con las exigencias de la Unión Europea".

En la misma línea, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha destacado que Kiev "ha avanzado de manera constante en sus reformas", lo que hace a Rusia "temer las aspiraciones europeas de Ucrania".

"Por eso nuestra respuesta debe ser firme y unida", ha remachado.

Fuente: La Nación.

