Trump alimenta las protestas en Irán y dice: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a los iraníes a seguir protestando y recordar los nombres de quienes abusan de ellos, diciendo que la ayuda está en camino, mientras el clero iraní presiona para reprimir las mayores manifestaciones en años.

"Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - ¡TOMEN SUS INSTITUCIONES!!!... LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", dijo Trump en una publicación en Truth Social, sin decir en qué consistiría esa ayuda.

Dijo que había cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesara la "matanza sin sentido" de manifestantes y en un discurso posterior dijo a los iraníes que "guardaran el nombre de los asesinos y los abusadores que los están abusando... porque pagarán un precio muy alto".

Al preguntársele a qué se refería con "la ayuda está en camino", Trump respondió a los periodistas que tendrían que averiguarlo. No asistió a una reunión de seguridad nacional sobre Irán el martes, descrita como una sesión informativa regular, según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El lunes por la noche, Trump anunció aranceles del 25% a las importaciones de productos de cualquier país que haga negocios con Irán, un importante exportador de petróleo. Trump también ha dicho que entre las opciones que está considerando para castigar a Irán por la represión se encuentra la posibilidad de tomar más medidas militares .

Las restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de internet, han obstaculizado el flujo de información. La ONU afirmó que el servicio telefónico se había restablecido, pero internet aún enfrentaba restricciones.

Bloomberg News informó que SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, ofrecía internet satelital Starlink gratis en Irán. Trump anunció el domingo que planeaba hablar con Musk sobre el restablecimiento de internet en el país.

Los disturbios, provocados por las terribles condiciones económicas, han planteado el mayor desafío interno a los gobernantes de Irán en al menos tres años y se producen en un momento de intensificación de la presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, dijo en la plataforma de redes sociales X que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, eran los "principales asesinos" del pueblo iraní.

