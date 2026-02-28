Cayó un avión en Bolivia: hubo 20 muertos y la gente saqueó la aeronave

El viernes por la tarde un avión militar Hércules se estrelló cerca del aeropuerto de El Alto, ubicado en las afueras de La Paz, Bolivia. La aeronave perdió el control tras aterrizar, se salió de la pista e impactó fuera de la terminal aérea contra los autos que circulaban en la zona.

En cuestión de segundos se transformó en una tragedia aérea. Si bien no hay un balance oficial de víctimas fatales, las autoridades policiales confirmaron al menos 20 muertos y 28 heridos.

Al principio parecía que querían ayudar, pero al ver los billetes en moneda nacional desparramados por todas partes, se amotinaron para saquear los restos del fuselaje.

"La aeronave llegaba procedente de Santa Cruz y transportaba valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la décima entrega programada. Tras el incidente, la nave cayó en inmediaciones externas a la terminal aérea", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

Además precisaron que la aeronave que se accidentó "al momento de aterrizar", y confirmaron que el avión Hércules pertenecía a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El avión, diseñado para misiones robustas y condiciones extremas, quedó reducido a una estructura irreconocible con un daño total. Tras tocar tierra en el aeropuerto, la aeronave recorrió casi un kilómetro hasta terminar fuera del perímetro de la terminal aérea, y en su trayecto impactó contra un total de 15 vehículos, que también quedaron destruidos.

