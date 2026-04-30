Estados Unidos: la guerra contra Irán costó 25.000 millones de dólares

El Pentágono estima que la guerra contra Irán le costó a Estados Unidos 25.000 millones de dólares desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró este miércoles un alto funcionario del Departamento de Guerra.

Mientras tanto, ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Teherán a “espabilar pronto” y anunció que está considerando una prolongación del bloqueo naval.

El precio de la “Furia Épica”

“A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25.000 millones de dólares en la Operación ‘Furia Épica’. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”, declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

El funcionario detalló que “una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos”.

Hurst aseguró que el Departamento de Guerra formulará una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que se remitirá al Congreso “una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto”.

El Pentágono compartió por primera vez una cifra sobre los gastos de la guerra durante una audiencia para dar cuenta de los presupuestos del Departamento ante los legisladores, en la que comparecen el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un costo de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.

Por su parte, Hegseth insistió en la justificación para continuar con la operación, ya que a su juicio Irán todavía no abandonó sus ambiciones nucleares y restó importancia a la duración del conflicto.

“Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear“, señaló.

Durante la jornada, distintos legisladores expusieron sus argumentos contra la guerra y cuestionaron a Hegseth. El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales del conflicto bélico y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y “el plan para alcanzar nuestros objetivos”.

A su vez, el demócrata John Garamendi acusó a Hegseth de “mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día” y describió lo que está ocurriendo en Medio Oriente como una “calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial”.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, Hegseth adoptó una postura combativa y sentenció: “El mayor desafío, el mayor adversario que enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”, criticó.

Este mes, los demócratas de la Cámara presentaron seis procedimientos de juicio político contra Hegseth, aunque no tienen chances reales de prosperar. Lo acusan de “delitos y faltas graves”, entre ellos librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.

Varios congresistas, incluidos republicanos, lamentan también que el ejecutivo estadounidense no haya consultado más al Congreso antes de comenzar la ofensiva, cuando la Constitución exige su aprobación para “declarar” formalmente la guerra.

Nueva amenaza de Trump

Por su parte, Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, escribió este miércoles en su red Truth Social: “Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!“.

El republicano acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con anteojos de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!“.

El martes, el dirigente republicano dijo que Irán le había comunicado que está en “estado de colapso” y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

El mensaje del líder republicano coincidía con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

En la reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, según publicó la cadena CNN.

En este sentido, Trump le comunicó a los empresarios del sector petrolero que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca. El presidente estadounidense destacó la eficacia de esta medida en una entrevista con el medio Axios.

“El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos”, declaró el presidente estadounidense.

Trump celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó Axios. En ella, discutieron “las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses”, afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

“El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales”, afirmó el funcionario. En estos encuentros, añadió, se tratan temas como “la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, asistieron al encuentro. La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, también participó en la reunión.

Los precios mundiales del crudo se dispararon el miércoles tras las informaciones de los medios de comunicación de que Trump estaba considerando una prolongación del bloqueo a Irán.

Página 12