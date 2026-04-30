El Gobierno de Corrientes participó de una nueva asamblea del Consejo Federal de Discapacidad. La reunión se realizó en las instalaciones de la Senadis en Buenos Aires y reunió a referentes de todo el país.

Se trata del segundo encuentro que el organismo federal organiza en 2026. La participación correntina estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

La delegación provincial fue encabezada por la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Roxana Tannuri. También participó la presidenta de la Fundación Creando Lazos, Cintia Caballera, quien representó a las organizaciones no gubernamentales.

Reclamos y pedidos de normalización

Durante la jornada, uno de los temas principales fue el pedido de regulación y normalización de los pagos adeudados a instituciones prestadoras de servicios. La situación involucra a entidades de todo el país vinculadas al sistema de atención.

Según expresaron fuentes oficiales, la participación de Corrientes se enfoca en fortalecer políticas públicas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad y defender sus derechos.