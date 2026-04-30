Este lunes: Juan Pablo Valdés recibirá al Superior Tribunal para aliviar la tensión salarial

En un contexto de tensión por los aumentos salariales del Poder Judicial, el Gobierno de Corrientes confirmó que el gobernador Juan Pablo Valdés recibirá el próximo lunes a las autoridades judiciales en una reunión clave para encauzar la discusión por la cuestión presupuestaria.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, visitó el programa de streaming de Hoja de Ruta de El Litoral y sostuvo que actualmente existe un “compás de espera”, a la espera de que el Poder Judicial responda formalmente a los planteos realizados por el Ejecutivo.

“El Ejecutivo pidió información para verificar si las proyecciones del Poder Judicial son compatibles con los recursos disponibles. Esa respuesta todavía no llegó”, explicó.

Una reunión clave

En ese contexto, la audiencia prevista para el lunes aparece como un punto de inflexión. “El Poder Judicial pidió una audiencia y el gobernador los va a recibir. Eso es saludable”, remarcó el ministro, al destacar la importancia del diálogo institucional para evitar una escalada del conflicto.

Desde el Gobierno consideran que la discusión debe resolverse dentro de márgenes “razonables”, teniendo en cuenta que el presupuesto provincial es único y que los recursos son limitados.

El eje: sostener la paz social

Más allá de lo estrictamente presupuestario, López Desimoni puso el foco en un concepto central: "la necesidad de preservar la paz social". “Uno de los principales valores que debemos garantizar es mantener la paz social, sobre todo en una provincia como Corrientes”, afirmó.

En esa línea, advirtió que tensiones de este tipo pueden desviar la atención de objetivos estratégicos, como el desarrollo económico y la llegada de inversiones. “No podemos distraer energía en conflictos cuando tenemos que estar enfocados en generar condiciones para crecer”, sostuvo.

Recursos limitados y responsabilidad compartida

El funcionario insistió en que el conflicto no responde a una cuestión de voluntad política, sino a una limitación concreta de recursos. “Los recursos son los que son. Las provincias no pueden emitir dinero, y hoy la recaudación está por debajo de lo proyectado”, explicó.

Según detalló, la Provincia está recaudando alrededor del 75% de lo previsto, lo que obliga a una administración más estricta del gasto. En ese marco, remarcó que la responsabilidad no recae solo en el Ejecutivo, sino también en los otros poderes del Estado. “El Poder Judicial también tiene una responsabilidad institucional en la administración de sus recursos”, señaló.