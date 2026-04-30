Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami: cronograma y horarios de la Fórmula 1

La Fórmula 1 retoma su actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, luego de la suspensión de las fechas de Bahréin y Arabia Saudita. El piloto argentino Franco Colapinto llega tras su road show en Argentina, donde fue ovacionado por el público en la Ciudad de Buenos Aires.

Cronograma del GP de Miami

El fin de semana contará con actividad desde el viernes, con entrenamientos, clasificación sprint y carrera principal.

Viernes 1 de mayo

Práctica: 13.00

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13.00

Clasificación: 17.00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00

Características del circuito

El Circuito Internacional de Miami está ubicado en el predio del Hard Rock Stadium. Es un trazado urbano con 19 curvas y se incorporó al calendario en 2022.

Su trazado de 5,41 km cuenta con 19 curvas, tres rectas y velocidades máximas superiores a los 350 km/h. También presenta cambios de elevación, el principal entre las curvas 13 y 16, donde el circuito pasa por encima de una rampa de salida y bajo varios pasos elevados sobre terreno irregular.