Cruz de los Milagros: habrá controles en los accesos por la masiva afluencia de fieles

El Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Policía de Corrientes y diversas direcciones generales (Seguridad Vial, Rural y Grupos Especiales), ha diseñado un plan estratégico que cubrirá el antes, durante y después de las festividades del domingo 3 de mayo.

El operativo se concentrará en la Plaza Central de la localidad, delimitada por las calles San Martín, Perón y Vidal, donde se espera la mayor concentración de fieles.

Control de accesos y prevención vial

Dada la masiva concurrencia prevista, se dispondrán controles en los distintos accesos a la localidad. El objetivo es:

Advertir a los conductores sobre la dinámica del evento para evitar congestiones.

Garantizar la seguridad vial en las rutas y caminos vecinales que conducen al predio.

Coordinar acciones directas con Bomberos, personal del Hospital local y autoridades municipales.

Implementación de un corredor sanitario

Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica, se establecerá un corredor sanitario. Este contará con personal médico y de apoyo apostado en puntos estratégicos durante todo el operativo.

En tanto se diseñaron rutas de evacuación, que estarán despejadas para asegurar un traslado rápido hacia centros asistenciales en caso de ser necesario.

Recomendaciones a los asistentes

Las autoridades solicitan la colaboración de los vecinos y peregrinos, instándolos a seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores para mantener el orden público y evitar la comisión de delitos.