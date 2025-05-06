¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 06 de mayo de 2025

Por El Litoral

Martes, 06 de mayo de 2025 a las 07:13

Valdés dijo que el Puerto de Corrientes está operando con volúmenes máximos históricos

Horror en Corrientes: encuentran restos humanos en el río Aguapey

Fracasó la negociación a nivel nacional y la UTA Corrientes mantiene el paro de colectivos

Se recuperó Regatas, venció a Zárate Basket y quedó a un paso de los playoffs

Alerta por lluvias, pero con máximas de hasta 30 grados en Corrientes

Un ministro renunció al Gobierno: el comunicado que le envió a Valdés

Fecha y hora confirmada para la revancha entre Mandiyú y Curupay

Vischi ratificó sus intenciones de ser candidato a gobernador de Corrientes

Depredación: labraron 20 actas y secuestraron pescados en operativos de prevención

La cosecha de yerba mate cayó más del 30% en el primer trimestre del año

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD