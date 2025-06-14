Las noticias más importantes del 14 de junio

Jueza Pozzer Penzo: “vamos a seguir investigando hasta esclarecer el caso”
Con patente falsa, la Policía recuperó una camioneta que fue robada en Buenos Aires
María: “siento que Loan está con vida y que va a volver”
Mazzei: “Hay 17 detenidos y buscamos que algunos de ellos se quiebren”
El 26 seguirá el juicio contra el exsecretario federal por amenazas
Así funcionarán los servicios municipales los días 16, 20 y 24 de junio en Corrientes
Un Policía fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual
Marcharon en Corrientes para pedir por la aparición de Loan Danilo Peña
Gustavo Valdés llamó a defender Corrientes y evitar la sumisión a Buenos Aires