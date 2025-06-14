¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 14 de junio

Por El Litoral

Sabado, 14 de junio de 2025 a las 07:10

Jueza Pozzer Penzo: “vamos a seguir investigando hasta esclarecer el caso”

Con patente falsa, la Policía recuperó una camioneta que fue robada en Buenos Aires

María: “siento que Loan está con vida y que va a volver”

Mazzei: “Hay 17 detenidos y buscamos que algunos de ellos se quiebren”

El 26 seguirá el juicio contra el exsecretario federal por amenazas

Así funcionarán los servicios municipales los días 16, 20 y 24 de junio en Corrientes

Un Policía fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual

Marcharon en Corrientes para pedir por la aparición de Loan Danilo Peña

Gustavo Valdés llamó a defender Corrientes y evitar la sumisión a Buenos Aires








 

Últimas noticias

