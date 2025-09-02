¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 2 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 07:00

Vamos Corrientes logró 3 bancas en el Senado y 9 en Diputados

Curuzú Cuatiá: la Justicia correntina condenó a un futbolista a pagar más de un millón de pesos por agredir a su rival

Patricia Bullrich pidió allanar a Jorge Rial y a otro periodista por difundir los audios de Karina Milei

Inician obras en el Puente Chaco-Corrientes: habrá cortes parciales en horario nocturno

Corrientes: médicos de Mocoretá salvan a un paciente tras infarto con un tratamiento de alta complejidad

Con gran espectáculo y obras renovadas, reabre el Centro Cultural Esquina

Dylan Bordón fue finalista de la AmeriCup con la selección Argentina

La Liga Argentina 2025/26 tendrá 34 participantes

Murió un joven tras perder el control de la moto y caer al asfalto

Sin cuarto oscuro: el paso a paso de cómo se votará con la Boleta Única en Corrientes

