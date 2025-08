La SIGEN quiere acelerar el inicio de las auditorías y se presentó en la UBA

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) decidió entregar estes lunes la documentación en la que comunica que comenzarán los trabajos de auditoría en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo de esta manera -según informó el ministerio de Capital Humano- para “evitar más dilaciones” después de que “las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado”.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales. La decisión surge como respuesta a la intención del Gobierno de que la SIGEN sea la encargada de realizar el control.

“El Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, sostuvo Gelpi.

“Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones”, subrayó.

A la par, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad.

La UBA presentó en la Justicia una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes.