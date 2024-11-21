Villarruel se mantuvo en silencio luego del ataque de Milei

A Victoria Villarruel y a su círculo más íntimo las duras palabras con las que Javier Milei se despachó cuando afirmó que la vicepresidenta no tiene injerencias en la toma de decisiones del Gobierno y la acusó de “estar cerca de la casta”, les causaron sorpresa.

Que el golpe fue sorpresivo lo atestigua el hecho de que a media tarde de este jueves la vicepresidenta seguía evaluando cómo responder a la embestida presidencial. Desde que llegó al Palacio Legislativo, poco antes del mediodía Villarruel se recluyó en su despacho del primer piso del Senado para analizar la situación con sus colaboradores más cercanos. El clima político que se respiraba era de tensión y preocupación por una crisis que a pesar de venir de larga data, fue inesperada.

“Esto no es una pavada, hay temas institucionales de importancia en el medio, lo mejor es mantener la calma”, explicaron los voceros de Villarruel para justificar el silencio de la vicepresidenta. Así, al final de una jornada tensa en el seno del entorno de la vicepresidenta terminó imponiéndose la postura de “poner paños fríos” a la crisis abierta por las críticas del jefe del Estado.

Desde la noche misma del reportaje del Presidente el equipo de la vicepresidenta entró en un debate sobre cómo reaccionar ante la embestida. En un principio primó la idea de evitar una ruptura frontal con la Casa Rosada, pero emitir alguna declaración pública para aclarar “algunas imprecisiones” de las manifestaciones del jefe de Estado. Otro sector pedía calma y dejar que se enfriara la situación. Fue la postura que terminó imponiéndose.

En una entrevista con Esteban Trebucq por LN+, el jefe de Estado afirmó: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”.