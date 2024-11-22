Hinchas de Racing vinculados a un choque fatal en Paraguay

Un automóvil que trasladaba a simpatizantes de Racing a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Asunción, Paraguay, estuvo involucrado en un accidente fatal en el vecino país. Como consecuencia del impacto, producido en la Ruta Transchaco, murió un conductor de nacionalidad paraguaya.

Además de esta víctima y su acompañante, que se encuentra en estado grave, hay tres argentinos con lesiones. Uno de ellos sufrió una fractura expuesta y tuvo que ser trasladado a Formosa. Fuentes allegadas a la policía del Paraguay confirmaron que los ciudadanos argentinos fueron identificados como Atilio Roncoroni, Simón Roncoroni y Atilio Roncoroni (h). En tanto, el fallecido es Leo Simbron, quien viajaba junto a Alberto Gaona.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió a 500 metros del puesto migratorio de Falcón-Clorinda, poco después de las 10 horas. El medio local ABC informó que los tres ciudadanos argentinos eran simpatizantes de Racing que viajaban para presenciar la final de la Copa Sudamericana, provenientes de la localidad costera de Villa Gesell.

La oficial Victoria Vergara, interviniente en el caso, precisó que el conductor paraguayo, que circulaba hacia la Argentina a bordo de un Toyota Vitz negro, cruzó al carril contrario tras impactar contra una moto y terminó chocando de frente con los argentinos. Por el impacto, quedó incrustado en la parte posterior de un camión.

“Es imposible hablar con las víctimas. Hubo enfrentamiento entre ambas partes por la situación”, relató la agente, en diálogo con ABC. En tanto, un camionero que presenció la secuencia aseguró que la víctima fatal manejaba a gran velocidad.

“Lastimosamente, fue un impacto entre dos vehículos. Del vehículo paraguayo, el conductor falleció y el acompañante fue derivado al centro de emergencias médicas de Paraguay. El conductor del vehículo argentino fue derivado a la ciudad de Clorinda. Posteriormente va a pasar a Formosa. El argentino tiene una fractura expuesta y los acompañantes tenían heridas leves”, confirmó el bombero encargado.