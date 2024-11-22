¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El peor resultado en cinco meses

Volvió a caer la actividad económica

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 18:49

 El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una caída del 0,3% en la comparación mensual desestacionalizada. Con esto, se cortó la racha de dos meses consecutivos con valores positivos. Cabe recordar, que en julio se había registrado una mejora del 2,7% y en agosto se había anotado un repunte del 0,9%, siempre en comparación con el mes anterior.
El dato de septiembre marcó además el peor resultado de los últimos cinco meses. Hay que remontarse a abril para encontrar un dato peor (ese mes se midió una caída del 1,2%), según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Tampoco la comparación interanual mostró señales de recuperación. Por el contrario, el mes de septiembre registró una retracción del 3,3% en comparación con igual mes del 2023.
El único atenuante, es que hubo una leve desaceleración de la caída en relación al valor del mes anterior (-3,7% interanual en agosto).

