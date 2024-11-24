El Gobierno analiza nombrar jueces de la Corte por decreto

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos habló sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que “hay una preocupación” por parte del Gobierno Nacional “con que esté integrada”.

En la misma línea, indicó que “si la oposición no da los votos necesarios” en el Congreso de la Nación, tanto para que Ariel Lijo y como Manuel García Mansilla sean nombrados jueces del Tribunal Supremo, el oficialismo analiza “nombrarlos por decreto”.

“Son alternativas, pero todavía no tomamos una decisión al respecto. Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado y estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo”, manifestó.

El oficialismo continúa impulsando la iniciativa de que avancen los pliegos de los magistrados: García-Mansilla tiene solo seis firmas en su dictamen y Lijo, en cambio, con nueve firmas estaría en condiciones de ser votado en la Cámara Alta, aunque, por el momento, no estén garantizados los dos tercios necesarios para designarlo como juez.

Francos, volvió a expresar la urgencia de que ambos jueces sean incorporados a la Corte Suprema pero remarcó que al ser minoría en el Congreso, como sucede con la La Libertad Avanza, “todo cuesta mucho más”.

“Ojalá pudiera funcionar. Me imagino los debates sobre estos pliegos y las negociaciones que se llevan adelante. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”, sostuvo y adelantó que otra discusión similar se dará a la hora de aprobar los pliegos para ocupar vacantes en juzgados federales.

En diciembre la Corte quedará con tres integrantes ya que se jubilará Juan Carlos Maqueda, que el 29 de ese mes cumplirá 75 años, la edad límite para integrar el Máximo Tribunal.