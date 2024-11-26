Comienza una súper semana en el Congreso de la Nación

La última semana del período ordinario de sesiones puede llegar a tener todos los condimentos posibles en el Congreso Nacional: desde la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el territorio que comanda la vicepresidente Victoria Villarruel, hasta cuatro intentos de sesión en la Cámara baja, donde la estabilidad de los acuerdos está en su punto más precario en lo que va del año.

El Congreso también espera que el Ejecutivo comunique si llamará a sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre y cuáles serán los temas a tratar. En la semana que pasó, envió para su tratamiento un proyecto de ley para reformar el sistema de Partidos Políticos y otro para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año próximo.

El miércoles llegará al Senado el jefe de Gabinete para dar su informe ante la Cámara: responderá 1100 preguntas durante aproximadamente seis horas. Aunque todos estarán atentos a cualquier gesto por parte de la vice y del ministro coordinador, cerca de Villarruel aseguraron que todo se dará en un clima de total distensión.

En tanto, la Cámara baja sigue intentando funcionar a fuerza de sesiones especiales, convocadas para tratar proyectos particulares. Al tiempo que se encuentra suspendido el trabajo en la Comisión de Presupuesto y a la espera que el Ejecutivo decida que va a hacer con la "Ley de Leyes", los diputados buscarán tratar de conseguir, aunque sea el quórum, para tratar algunos proyectos que tienen dictamen, de acuerdo al informe que realizó El Cronista.

El que cuenta con mayores chances es aquel que busca limitar las apuestas on line. El tratamiento de la iniciativa en comisión terminó en un escándalo de insultos entre los diputados algunos días atrás.

Todo lo restante está en un limbo. En primera instancia está la posibilidad de que se derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita al Ministerio de Economía a canjear deuda sin pasar por el Congreso. Para ello, el bloque de Unión por la Patria pidió su sesión para el martes a las 15.

Se espera también que un grupo de bloques encabezados por el PRO intente la sanción del proyecto de Ficha Limpia que la semana pasada quedó al borde de ser tratado.

Finalmente, Martín Tetaz (UCR) pide la convocatoria a una sesión para debatir el proyecto que implicaría la caducidad de los cargos sindicales.