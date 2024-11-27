Alberto Fernández deberá darle el 30% de su jubilación de privilegio a Fabiola Yañez

La Justicia ratificó que Alberto Fernández debe darle el 30% de su jubilación de privilegio a Fabiola Yañez para los alimentos de su hijo. Según se estableció, el importe deberá retenerse de manera mensual y depositarse dentro del tercer día de cada liquidación en una cuenta que se abrirá a nombre del poder judicial.

La medida es de carácter provisorio, hasta que se resuelva la demanda iniciada por Fabiola Yañez, por los gastos que corresponden a la manutención de Francisco, el hijo de ambos. El ex jefe de Estado había pedido que el porcentaje sea del 20% hasta que se resuelva el juicio por alimentos.

De esta manera, a Fabiola le correspondería una suma actual de 3 millones de pesos, ya que el exmandatario cobró $10.000.630 netos por su jubilación de privilegio en septiembre de 2024. Con este dinero, la ex primera dama podría cubrir el alquiler, las expensas, la cuota del jardín de su hijo y el transporte.

Anteriormente, Yañez había advertido que Fernández no pagó la cuota alimentaria durante dos meses, hecho por el cual ella decidió solicitar el embargo total de sus haberes jubilatorios para cubrir las necesidades del menor.

Sucede que Fernández y Yañez no llegaron a ningún acuerdo en las instancias de mediación. La ex primera dama exige una manutención mensual, más la cobertura de la prepaga, la escolaridad del niño y el dinero para el alquiler en Madrid, pero el expresidente solicita que ella regrese a la Argentina para tener un régimen compartido de tenencia de Francisco. Ese planteo incluye garantizar un alquiler para su expareja. Pero además, hay un agravante: está por vencer la visa con la que Yañez permanece en España.

En tanto, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, inició una mediación extrajudicial para llegar a un acuerdo respecto a los alimentos para Francisco. Hasta que eso ocurra, logró que la justicia embargue 3,8 millones de pesos de la pensión de privilegio que recibe el expresidente, que supera los 14 millones.

En la resolución judicial, se planteó que el concepto de “necesidad” debe interpretarse conforme al “nivel de vida de la familia en cuestión”. En este sentido, se remarcó que toda la documentación analizada en el marco del expediente sustenta la decisión del juez de primera instancia que fijó un 30% de los ingresos de Fernández bajo el carácter de provisorio.

TN