Francos confirmó en el Senado que Milei estudiar designar jueces de la Corte por decreto

Ante una pregunta de la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y, en medio de la puja por las firmas para que avances los dictámenes de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla-, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó este miércoles en el Senado de la Nación la posibilidad de designar “en comisión” a los jueces del máximo tribunal a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En ese sentido, detalló: “No descarto que, si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad transitoria, que después deberá ser ratificada por el Senado”. Y sumó que “hay muchísimos antecedentes en la historia argentina” y en países como los Estados Unidos.

Durante el cierre del debate y el uso de la palabra de los jefes de bloque, el titular del kirchnerismo, José Mayans, le entregó una nota al libertario con una advertencia a la Casa Rosada sobre una potencial activación de cargos judiciales por DNU. “Queremos hablar sobre la justicia nacional, el procurador general -jefe de fiscales-, los miembros de la corte, el Defensor -del Pueblo-; hagan un acuerdo”, subrayó el formoseño, e indicó que si una persona “acepta ser designada -por esa vía-, inmediatamente vamos a pedir una sesión para destituirla”. Sin una gran parte de esos votos, es imposible llegar a los dos tercios.