El Gobierno oficializó la implementación de la cédula azul digital: los detalles

El Ministerio de Justicia oficializó la Disposición 343/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que establece un procedimiento innovador para habilitar a terceros a conducir vehículos mediante la aplicación Mi Argentina.

La medida implementa lo dispuesto en la Disposición 29/2024, que introdujo cambios significativos al Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Se destaca la eliminación de la “Cédula de Identificación para autorizado a conducir” en formato físico y su reemplazo por una versión digital con vigencia indefinida.

A partir de ahora, los titulares registrales podrán habilitar a un tercero para visualizar la Cédula de Identificación Digital a través de su perfil en Mi Argentina, permitiendo el uso del vehículo dentro del país e incluso su egreso temporario al exterior.

Para habilitar a un tercero, el titular deberá:

Acceder a Mi Argentina en la sección “Mis vehículos”.

Seleccionar el dominio del vehículo registrado a su nombre.

Elegir la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.

Completar los datos del tercero (nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI).

Este sistema, respaldado por el Departamento de Servicios Informáticos y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantiza mayor agilidad y simplicidad para los usuarios.

No obstante, se aclara que esta habilitación no modifica la responsabilidad civil del titular registral por los daños ocasionados con el vehículo.

Entrada en vigencia

La medida rige desde este miércoles. Asimismo, se notificará a organismos clave como la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para garantizar su correcta implementación.

Tn