Pepe Mujica, contra la “vieja” Cristina Kirchner

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica se refirió este viernes a los distintos presidentes y expresidentes de América Latina y lo hizo con una fuerte crítica. En medio de su análisis, atacó a Cristina Kirchner por su intento de ser otra vez el centro de la oposición argentina.

Mujica -de 89 años- fue contra Cristina Kirchner al decir: ”Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí”, se quejó y exclamó: “¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!”.

Previamente había cuestionado a Evo Morales al decir que ”en la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse”.