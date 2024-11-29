¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

maltrato animal DNU lluvias en Corrientes
Política

Pepe Mujica, contra la “vieja” Cristina Kirchner

Por El Litoral

Viernes, 29 de noviembre de 2024 a las 20:13

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica se refirió este viernes a los distintos presidentes y expresidentes de América Latina y lo hizo con una fuerte crítica. En medio de su análisis, atacó a Cristina Kirchner por su intento de ser otra vez el centro de la oposición argentina.
Mujica -de 89 años- fue contra Cristina Kirchner al decir: ”Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí”, se quejó y exclamó: “¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!”.
Previamente había cuestionado a Evo Morales al decir que  ”en la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse”.

