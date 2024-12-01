La Coparticipación a las provincias creció un 1,8%

Un informe arrojó que los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias y las transferencias por Coparticipación tuvieron una evolución durante el mes de noviembre.

De acuerdo al estudio realizado por el Centro CEPA, en noviembre de 2024, se observa un crecimiento interanual de los Recursos de Origen Nacional de 2,1% en términos reales. Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 1,8%.

“La recaudación por IVA cayó 4,0% en términos reales, pero fue compensada por una recuperación de Ganancias de 7,1%”, indicó el informe.

Al considerar la situación provincia por provincia, se advirtió una performance relativamente homogénea: todas las jurisdicciones exhibieron crecimiento en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales, con una sola excepción (Santa Cruz se ubicó en la peor situación, -0,7%). En el otro extremo, Misiones fue la provincia con mayor recuperación en términos reales (+6,5%). El promedio del conjunto se situó en +2,1%.

En cuanto a las transferencias por coparticipación (CFI), la mayoría de las provincias exhibieron aumentos reales en el mes de noviembre de entre 0,2% y 5,7%. El promedio de todo el conjunto se situó en +1,8%.

Las transferencias de Coparticipación, la recaudación por IVA cayó 4,0% interanual en términos reales en noviembre de 2024.

De esta manera, de los últimos nueve meses, ocho exhibieron un derrumbe explicado por la caída de la actividad económica y del consumo.

En 2023 prácticamente todos los meses habían exhibido subas en términos reales mientras que este año la recaudación cayó en ocho de los diez meses.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, noviembre muestra una recuperación interanual ajustada por inflación de 7,1%.

Luego de la excepcionalidad de mayo (+82,9%), en el que las empresas pagaron los saldos de las declaraciones juradas, se siguieron cinco caídas consecutivas, que en noviembre se interrumpieron.

"Puede suponerse que el incremento es consecuencia de la restitución del impuesto a la cuarta categoría. En el ajuste de recursos por la caída de la actividad, las provincias se llevan la peor parte: los RON transferidos a las provincias se desplomaron en promedio 12%, mientras que la recaudación nacional se redujo 7,1% en promedio ya que los impuestos que más crecieron en 2024 fueron Derechos de Exportación e Impuesto PAIS, que no son coparticipables. Noviembre podría quebrar esa tendencia", estima el informe de CEPA.

Los Recursos de Origen Nacional, en promedio, alcanzan el 70,3% del total de ingresos provinciales, en tanto que los de Coparticipación en algunos casos llegan a representar el 56,6% del total.