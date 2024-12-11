Fabiola Yañez: “Alberto Fernández jamás me pidió perdón por las palizas que me daba”

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a hablar sobre las situaciones de violencia que vivió con el expresidente Alberto Fernández y aseguró que no podría tenerlo adelante porque “sería como estar al lado de alguien que te abusó”:

“Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba”, manifestó.

Mientras avanza la causa por violencia de género contra el padre de su hijo, Yañez brindó una entrevista a un medio español. En la misma, aseguró que durante todo este tiempo no volvió a contactarse con el exmandatario.

“Nunca me pidió perdón por nada”, aseguró y sumó: “La culpa siempre la tenía yo".

La ex primera dama aseguró que Fernández quiso evitar que las situaciones de violencia se hicieran públicas y que la presionó a través de abogados para que no realice la denuncia. “Me lo pidió mil veces”, precisó y destacó las amenazas que recibía donde le decían que “iba a sufrir mucho”.

Ante este contexto, sostuvo que el exmandatario la “coaccionó” para que no lo denunciara ante un juez para no contradecir la postura de su gobierno que “bregó en todo momento o dio un discurso muy feminista”, mientras el Presidente ejercía violencia contra su esposa.

En diálogo con Ok Diario, Fabiola se refirió a las infidelidades que sufrió. “Él me decía que eran chicas que las conocía desde que habían nacido. Le enviaban fotos desnudas. Estas infidelidades comenzaron antes de que él sea presidente”, precisó y agregó: “Siempre tenía una excusa para algo”.

En la actualidad, la ex primera dama asegura que enfrenta dificultades vinculadas con la custodia de su hijo Francisco y que Fernández ejerce violencia verbal y psicológica durante las videollamadas con el nene, donde le cuestiona comportamiento inadecuados y muestra una actitud hostil.

Asimismo, manifestó que su expareja utilizó sus conocimientos legales como abogado para evitar que ella pudiera reclamar una compensación económica. Incluso, hizo mención al pedido que le hizo a la exministra de Género, Ayelén Mazzina, pero recordó una vez más que no recibió ayuda de su parte.

Ahora, desde Madrid, Yáñez contó que está intentando reconstruir su vida junto a su hijo y su madre y que retomó su pasión por la pintura. También precisó que tiene proyectos profesionales en marcha, incluyendo un documental y un libro donde planea contar su historia. “Quiero que esa oscuridad se convierta en un poco de luz y que pueda ayudar a muchas mujeres que están en esta situación”, destacó y señaló que su caso puede servir para animar a otras víctimas a denunciar, independientemente del poder de su agresor.

“Si yo sola me animé a hacer esto, sabiendo a quién me enfrentaba, que enfrentarse a un expresidente, que enfrentarse al poder… creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte”, concluyó Yáñez.