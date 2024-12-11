Villarruel llamó a sesión por el caso Kueider

La vicepresidente Victoria Villarruel convocó a sesión para debatir este jueves el proyecto de suspensión del senador Edgardo Kueider, que fue detenido en Paraguay con una mochila con 200 mil dólares sin declarar. En un mensaje en sus redes sociales, explicó que también intentó que se discuta otra iniciativa que incluye la separación del cuerpo del senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien está acusado por “traición a la Patria”, en la causa del Pacto con Irán.

“Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones”, dijo en un posteo que publicó en su cuenta de X y agregó: “Para no dilatar los tiempos, junto al presidente provisional Bartolomé Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider, y que exponen una vez más la hipocresía del kirchnerismo”.

“Lo de Kueider es un bochorno que merece recibir un castigo ejemplar, aunque al kirchnerismo lo único que le importa es quedarse con su banca (sí, Kueider entró en la boleta de Cristina) y así entorpecer la tarea de nuestro Gobierno”, sostuvo y dijo que le “hubiera gustado incluir también, un proyecto presentado por el senador Abdala para suspender al senador Parrilli, quien irá a juicio oral” por encubrimiento agravado y traición a la patria.