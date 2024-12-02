Martín Menem se encamina a ser ratificado como presidente en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene el camino bastante allanado para continuar en su cargo en 2025, situación que se resolverá este miércoles en la sesión preparatoria de la Cámara baja.

Al mediodía se realizará la reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de los bloques para terminar de pulir los acuerdos políticos y a las 14 hs está convocado el recinto para elegir a las autoridades del próximo período.

Con la continuidad de Menem prácticamente garantizada, la discusión pasará por quiénes ocuparán las vicepresidencias, aunque tampoco en esto último se esperan grandes sorpresas.

La vicepresidencia primera será retenida por Unión por la Patria, que propondrá a Cecilia Moreau para seguir ejerciendo ese rol.

Al bloque que conduce Germán Martínez, por su condición de primera minoría con 99 integrantes le corresponde la vicepresidencia primera por derecho propio.

En realidad, el reglamento establece que la bancada más numerosa debe ocupar la presidencia, pero existe en el Congreso una regla tácita no escrita de que la conducción de las cámaras la debe desempeñar el oficialismo.

La vicepresidencia segunda iría para Silvia Lospennato, del PRO, ya que la bancada amarilla es la que sigue en cantidad de miembros con 37.

Este lugar era ocupado por Julio Cobos, quien en un enroque ahora pasaría a ser vicepresidente tercero.

El bloque UCR, que preside Rodrigo de Loredo, quedó muy golpeado y debilitado tras el éxodo de 13 de sus miembros, quedando reducido a apenas una veintena de integrantes.

Existían conversaciones entre Encuentro Federal y los radicales que formaron Democracia para Siempre para intentar una jugada que desplace a Cobos de la vicepresidencia tercera en pos de imponer a Nicolás Massot.