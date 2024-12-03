¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Advertencia sindical por los exámenes de idoneidad en el Estado

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 20:30

“Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”, aseguró este martes Daniel Catalano, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital, el gremio que agrupa a los empleados públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones aluden a los exámenes de idoneidad, que deberán realizar 40.000 empleados de planta transitoria y contratados a partir de la semana que viene.
Durante una entrevista con Futurock, el dirigente afirmó que los empleados estatales piensan cada tres meses que se pueden quedar sin trabajo: “No te dan tareas, tu salario es una mierda. Yo tengo 30 años de antigüedad, categoría profesional y este mes cobré $852.000. De verdad es muy difícil porque el hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos, se cae a pedazos. Ahora, además, hay que rendir matemáticas. Es realmente muy grosero”.
En cuanto a los exámenes del Gobierno, dijo: “Se van a hacer adentro del Ministerio de Defensa de la Nación porque tienen miedo de que los sindicatos boicoteemos. Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”. 

