El piquetero Belliboni atacó a un influencer libertario

El influencer Fran Fijap denunció que fue agredido físicamente una vez más. En esta ocasión el episodio no ocurrió en una manifestación sino en un estudio de streaming, cuando el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le propinó golpes de puño durante una entrevista que compartían en el canal Border Periodismo, de María Julia Oliván, según contó el propio libertario en sus redes sociales. Hasta ahora el contenido no fue publicado, y solo se conocen fotos y capturas de pantalla que se compartieron en redes sociales.

En efecto, parte de la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X las imágenes de lo ocurrido. Luego se sumó el legislador porteño, Ramiro Marra: “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, se quejó en su posteo, y remató: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.

Pocos minutos después, los libertarios que tuvieron acceso a las imágenes fueron más allá, y aseguraron que Belliboni también intentó agredir a la periodista, que quedó entre medio de los dos. Ninguna foto de las que están circulando lo muestra atacándola directamente.

En las capturas se lo ve a Belliboni yendo sobre Fijap, que en todo momento aparece detrás de la conductora del programa. Luego la pelea continúa, todos se alejan algunos pasos de la mesa, y terminan casi en una esquina del estudio.

Fran Fijap dio su versión en su cuenta: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, aprovechó para actualizar su biografía de X, donde ahora se define como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

En LN+ Fijap descartó luego denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.