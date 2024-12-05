La justicia paraguaya va a fondo, con un equipo de tres fiscales para investigar a Kueider

La justicia de Paraguay creó un equipo especial de fiscales para investigar el caso del senador Edgardo Kueider, por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, tras ser detenido en ese país con más de 200 mil dólares, pesos argentinos y guaraníes no declarados.

Inicialmente, el caso quedó a cargo del fiscal de Contrabando, Edgar Benítez, pero en las últimas horas se sumaron Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia Villasanti para decidir el futuro procesal del legislador entrerriano.

En la resolución del Ministerio Público Fiscal de Paraguay, a la que tuvo acceso TN, el fiscal adjunto Jorge Sosa García especificó que “se hace imperiosa la conformación de un equipo de trabajo o coadyuvancia a intervenir en prosecución de las pesquisas en el marco de los autos objeto de investigación, atendiendo la complejidad y las exigencias investigativas a ser desplegadas”.

Benítez dijo en medios paraguayos que la detención de Kueider se dispuso con el fin de garantizar la continuidad del procedimiento legal. Luego de la declaración del senador y de su acompañante, se dispuso que el legislador quede preso en Paraguay tras ser imputado formalmente en el caso.

El abogado del legislador dijo que el dinero no era de Kueider

César Nider Centurión, abogado de Kueider, aseguró que el dinero es propiedad de una empresa para la que trabaja Iara Magdalena Guinsel Costa, secretaria del senador, que también quedó detenida. “Ellos se presentaron voluntariamente a hacer su descargo”, dijo.

Y agregó: “La señora trabaja en una empresa paraguaya, en una sociedad anónima. Es apoderada general y hace gestiones para esa empresa. Dentro de su ámbito de gestión está la adquisición de mercaderías en Ciudad del Este, como electrónica, perfumes, cosméticos. El dinero se le entregó para ese fin”. Según el abogado, recibió el dinero cuando llegaron a la ciudad fronteriza.

Según el relato del abogado, como el restaurante del hotel donde se hospedaban ya estaba cerrado, decidieron ir a cenar a la ciudad brasilera de Foz de Iguazú y llevar los billetes encima por cuestiones de seguridad. “No quiso dejarlo en el hotel, por eso fueron a Foz de Iguazú”, relató Centurión. Respecto del vínculo de Costa con Kueider, solo mencionó que “ella es allegada del senador, vive en Asunción, pero es argentina”.

Sobre el auto decomisado, el representante legal especificó que “es de un ciudadano argentino, pero la señorita tiene un poder que se le extendió en Buenos Aires para conducir en territorio argentino y paraguayo”.

El legislador se encontraba este miércoles en Ciudad del Este cuando decidió cruzar a Brasil para ir a cenar. Al volver fue retenido por un control fronterizo en el que se verificó que llevaba dólares, guaraníes y pesos argentinos, que no estaban declarados.

Kueider pedirá licencia en su cargo mientras se investigue su situación

A través de un comunicado, el senador nacional Edgardo Kueider informó que tomó la decisión de pedir licencia a su cargo como senador.

Afirmó que “su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento” a la hora de que se lo investigue. De este modo, espera que se pongan en marcha “todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”.

El bloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, manifestó que “todos los funcionarios públicos deben someterse a la Justicia”. Presidido por Carlos “Camau” Espínola, el grupo incluye a legisladores que se definen como “peronistas no kirchneristas”. Sin embargo, su rol clave en la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal lo había acercado al oficialismo en votaciones ajustadas.

La expresidenta Cristina Kirchner calificó a Kueider como un “peronista que pasó a votar como libertario” y respaldó el pedido de expulsión presentado por senadores de su interbloque. La solicitud, firmada por José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, argumenta una “inhabilidad moral sobreviniente” y busca preservar la integridad institucional del Senado.

Desde el oficialismo, se apresuraron a desvincularse del escándalo. El presidente Javier Milei afirmó: “Lo de Kueider es un problema del kirchnerismo, no de nuestro gobierno”. En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel cargó contra Cristina Kirchner, recordando que Kueider fue electo en 2019 bajo su liderazgo: “Intentar ensuciar requiere estar limpia, y usted no lo está”.

TN