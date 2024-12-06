Citaron a indagatoria a Wanda Nara: promocionó páginas de juego clandestino

La empresaria y conductora Wanda Nara fue citada a declaración indagatoria por la Justicia porteña, acusada de promover el juego clandestino online.

Deberá presentarse el próximo 17 de diciembre en la Fiscalía Especializada de Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Juan Rozas para dar explicaciones por una serie de avisos en los que se la puede ver promoviendo apuestas en el sitio HitItBet, que no cuenta con una licencia para ofrecer ese tipo de servicios.

El casino virtual, que continúa online y que ofrece la posibilidad de apostar en partidos del fútbol europeo así como en tragamonedas digitales y bingo, todavía muestra la imagen de la influencer mediática.

La causa fue iniciada de oficio por el fiscal Rozas luego de que Nara posteara la imagen que ilustra esta nota en su cuenta de Instagram el martes pasado. Poco después, el fiscal la imputó formalmente. Así, la conductora de Love Is Blind Argentina, entre otros proyectos, deberá brindar explicaciones sobre este anunciante de sus redes sociales, en medio de una crisis nacional de ludopatía.

No es la primera vez que la empresaria enfrenta cuestionamientos sobre el financiamiento de sus posteos. En abril de 2022, este medio publicó el contenido de sus contratos con Vayo Coin, acusado de ser un esquema Ponzi, que también empleaba a su hermana Zaira.