El senador Kueider y su secretaria fueron trasladados a un departamento

El senador Edgardo Kueider y su secretaría Iara Magdalena Guinsel Costa fueron trasladados en la madrugada de este viernes a un lujoso departamento de Asunción, donde cumplirán con el arresto domiciliario que les impuso la Justicia de Paraguay por haber intentado ingresar a ese país con más de USD 200 mil sin declarar, confirmaron a Infobae fuentes oficiales. Su abogado debe pagar la fianza que impuso la Justicia.

Para cumplir con el arresto domiciliario, Kueider declaró el departamento 103 de un edificio denominado “Tierra Alta”, donde tendrá control permanente de la Policía local tanto en el pasillo como en los alrededores. El edificio cuenta con quincho, pileta y gimnasio, entre otras cosas, aunque el senador no podría moverse de su departamento.

Guinsel Costa también declaró el mismo departamento, según consta en un acta judicial, aunque el abogado de ambos, Ricardo Preda Del Puerto, dejó trascender que alquilaron dos departamentos dentro del mismo complejo.

El arresto domiciliario fue ordenado ayer por el juez Humberto Otazú, tras una audiencia que duró más de dos horas, y en la cual también participó el fiscal Edgar Benítez. Además, le impuso la prohibición de salida del país y el pago de la fianza.

“Fueron trasladados esta madrugada los dos al mismo departamento”, detalló una fuente del Ministerio Público de Paraguay.

La resolución del juez Otazú, que trascendió recién hoy, explica que la fianza quedaba en manos del abogado Ricardo Preda Del Puerto. "Aceptar la fianza personal del sen~or Ricardo Preda Del Puerto con C.I. No 906.008 a favor de EDGARDO DARIO KUEIDER e imponer el monto de USD 150.000 o su valor al cambio en guaraníes a la fecha, a fin asegurar el sometimiento del mismo, el cual deberá ser depositado en una cuenta abierta en el BNF – BANCO NACIONAL DE FOMENTO- a nombre de la causa y a la orden del Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos Primer Turno de la Capital”, dice ese documento.

“La fianza aún no fue pagada porque el juzgado no comunicó la cuenta a dónde debe ser depositada”, dijo una fuente judicial luego de comunicarse con el abogado de Kueider y su secretaria.

La resolución del juez también aclara que la domiciliaria fue pedida por los fiscales: “El Ministerio Público se ha ratificado en el requerimiento 80 de fecha 04 de diciembre de 2024, solicitando la aplicación de la medida alternativa de arresto domiciliario a favor del encausado. Por su parte, la defensa ha solicitado la libertad ambulatoria o en su defecto el arresto domiciliario”.