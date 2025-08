Villarruel fue a la Rural y aseguró que la relación con Milei es “excelente”

Victoria Villarruel, quien este miércoles volvió a tuitear a favor de la selección argentina de fútbol, buscó descomprimir la tensión de la pelea interna con Javier Milei y en su visita a la Exposición Rural de Palermo llevó un mensaje de paz al asegurar que es "excelente" la relación con el Presidente, aunque evitó responder sobre la ofensiva de Karina Milei, tras la polémica generada por el tuit contra Francia que fue desautorizado por el mandatario y su hermana.

Como manejando los tiempos, la Vicepresidenta sacó el pie del acelerador y en su paso por la muestra del campo trató de mostrarse conciliadora. Frente a las insistentes consultas sobre el estado de la interna del oficialismo, se excusaba diciendo: "No quiero quitarle relevancia al motivo por el que estoy acá que es el apoyo al campo".

Rodeada por decenas de periodistas y curiosos, Villarruel definió al campo como "un socio estratégico". Y dejó su deseo de avanzar en "una base de diálogo que no se modifique con los cambios de gobierno".

Bajo un cielo gris y una amenaza permanente de lluvia, la vicepresidenta llegó al predio de La Rural en medio de un estricto operativo de seguridad. Pero eso no le alcanzó para evitar las primeras preguntas sobre la interna y aseguró que tiene una "relación excelente" con el Presidente, pese a que no se hablan desde el acto por el Día de la Independencia y fue el propio Milei quien la desautorizó al definir como "no feliz" al tuit que había publicado contra Francia por las críticas que generaron los cánticos racistas de los jugadores de la Selección.

Al respecto, este miércoles ante agresiones sufridas en los Juegos Olímpicos de París, la vicepresidenta tuiteó con imágenes: "Aunque nos insulten y silben nuestro Himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la Argentinidad!".