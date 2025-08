A diferencia de Lousteau, Naidenoff impugnó a Lijo

Luis Naidenoff, vicepresidente de la UCR y exsenador de la Nación, presentó una durísima impugnación contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, propuesta por el presidente Milei. “La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei”, dijo Naidenoff, que impugnó al magistrado como abogado y ciudadano particular.

Así, el formoseño, que lideró el bloque de senadores de la UCR hasta el 10 de diciembre pasado, se diferenció del presidente del radicalismo, Martín Lousteau, que no ha manifestado una oposición tajante a la posibilidad de que Lijo llegue a la Corte. “Lo de Lijo un golpe bajo para los ciudadanos que pretenden que la Corte sea garante de justicia y transparencia, y lejos de cualquier pacto simulado de impunidad”, afirmó al diario La Nación.

En rigor, el senador porteño se ha mostrado cauto a la hora de opinar sobre el tema, que despierta incomodidades en el seno del bloque de senadores del tradicional partido. “Tengo una opinión, pero me parece que amerita profundización de todo. Lo quiero escuchar a Lijo, quiero ver cómo responde las preguntas que se les hacen a los dos. Quiero ver de las objeciones que vinieron, estudiarlas una por una”, dijo meses atrás Lousteau al ser consultado días atrás por el periodista Luis Novaresio.