Se complicó la situación de la embajada argentina en Caracas

La situación diplomática entre Venezuela y Argentina llevó a su pico de máxima tensión. La relación entre ambos países está virtualmente rota, aunque en lo formal hay un hilo que habilita comunicaciones mínimas e indispensables. Mediante esos canales, Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, ordenó a la Casa Rosada retirar los diplomáticos en la Embajada de Argentina en Caracas en un lapso de 72 horas. Eso generó presión para los seis venezolanos ligados a María Corina Machado asilados en la Embajada argentina en Caracas. Es que al quedar cerrada la sede diplomática, los dirigentes opositores deben irse. Es por eso que por estas horas, el Gobierno negocia una alternativa para trasladarlos a un país aliado.

Diana Mondino, canciller, y Leopoldo Sahores, vicecanciller, lideran las gestiones diplomáticas para destrabar la situación de los seis asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Esta tarde se conoció un documento del régimen chavista en el que dio un plazo de 72 horas que que los diplomáticos argentinos se retiren de Venezuela.

Andrés Mangiarotti, encargado de Negocios de Argentina en Caracas, es quien lidera la delegación oficial que incluye cinco diplomáticos de carrera y dos agregados. El funcionario ultima detalles por estas horas para organizar el viaje y el cierre de la Embajada en el país caribeño. De no mediar inconvenientes, el jueves llegarían a Buenos Aires de regreso.

Maduro apeló a esa jugada para forzar el cierre de la Embajada de Argentina. A partir de esa situación, los seis venezolano asilados deben retirarse. Los dirigentes opositores asilados son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Se trata de personas ligadas al equipo de campaña de los referentes opositores a Maduro, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Por estas horas, la Cancillería analiza la posibilidad de que los asilados sean recibidos por las embajadas de Paraguay o El Salvador, dos aliados de Argentina. El presidente Javier Milei tiene excelente relación con sus pares de ambos países.