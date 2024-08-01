Escándalo por peligrosas maniobras de una Ferrari

Una Ferrari generó una tensa situación de tránsito al derrapar, por causas que se desconocen, en plena Avenida Lugones, a la altura del estadio de River, en donde también hizo un trompo completo. El conductor perdió el control del deportivo y el resto de los vehículos tuvieron que frenar e incluso esquivarlo para evitar un choque. El Gobierno de la Ciudad ya denunció penalmente al titular del auto de alta gama y el caso está en manos de la Justicia.

Es una Ferrari 456 GT, modelo 1997, que fue filmada cuando realizaba temerarias maniobras por Avenida Lugones, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Ferrocarril Belgrano, en inmediaciones al estadio Monumental, en sentido a capital. El vehículo figura a nombre del empresario Eduardo Juan Manuel Peña,.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra desde otro auto cómo la Ferrari 456 GT, modelo 1997, viajaba por uno de los carriles centrales. De pronto, acelera, parece salirse de control hace un trompo y, por sus deslizamientos a lo largo de toda la autopista, estuvo a punto de ocasionar una colisión.

El video, que dura apenas 31 segundos, comienza con un celular enfocando el volante de un Peugeot, desde cuya ventanilla queda registrado el hecho.

El autor del video se pone casi a la misma altura de la Ferrari y, en ese momento, la parte trasera del vehículo deportivo "ondula" por primera vez en la secuencia. De inmediato, acelera de manera repentina y se cruza de carril.

Allí, lejos de poder continuar su camino en línea recta, se va de cola hacia el cordón que separa a la autovía del predio del Club Atlético River Plate.

Volantea, vuelve a acelerar y se pone perpendicular a los autos, hace un trompo y, casi de frente a los demás vehículos, alcanza el guardarrail del carril izquierdo, que da la estación de tren.