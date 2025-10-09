La Justicia allanó la casa de Espert y su despacho y ordenó secuestrar su teléfono

La Justicia federal de San Isidro ordenó el secuestro del celular del diputado nacional José Luis Espert como parte de las medidas realizadas en el allanamiento en su casa de la localidad bonaerense de Beccar en la causa por presunto lavado de dinero por la transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 del acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado.

El secuestro del celular es una de las medidas que pidió el fiscal federal Federico Domínguez y que ordenó el juez Lino Mirabelli. También se dispuso el secuestro de dispositivos tecnológicos y de almacenamiento que se encuentran en la vivienda y en el despacho de Espert en la Cámara de Diputados, que también fue allanado. Además de que se obtenga toda la documentación que pueda ser relevante para la causa.

“El objetivo de las medidas es preservar la prueba. Es lo que se hace en todo inicio de una causa”, le dijo a este medio una fuente que trabaja en el expediente que se inició este lunes luego de una denuncia que presentó el dirigente social Juan Grabois.

Las fuentes consultadas señalaron que no hay pedidos de detención para Espert.