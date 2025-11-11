Scott Bessent confirmó el uso del swap por parte de Argentina: “Ya tuvimos ganancias”

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes que el Gobierno argentino activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos y esa operación generó una ganancia para el país norteamericano. Así lo comunicó durante una entrevista con la cadena MSNBC.

Bessent indicó que “se utilizó una pequeña cantidad” de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Agregó: “Obtuvimos ganancias con ello”. El funcionario explicó que Estados Unidos usó su hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”.



El Tesoro estadounidense habría vendido letras en pesos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se activó el swap para compensar los dólares empleados para intervenir en el mercado previo a las elecciones.

Estimaciones de mercado indicaron que hasta el momento Argentina utilizó alrededor de US$ 2.700 millones del acuerdo, monto destinado tanto a retornar los fondos aportados por la Casa Blanca para la intervención cambiaria como a cubrir pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI).



El movimiento fue adelantado a partir de información del Banco Central y datos del FMI sobre tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEGs). El balance semanal del BCRA correspondiente al 31 de octubre incluyó señales de la activación del swap, ya que reflejó un aumento en las tenencias argentinas de DEGs y una merma similar en las de Estados Unidos.

Durante la entrevista, Bessent señaló que la intervención estadounidense buscó estabilizar al peso argentino en el contexto electoral, usando mecanismos directos para adquirir pesos en el mercado local. El Departamento del Tesoro se refirió varias veces al swap como instrumento para sostener la estabilidad durante la incertidumbre que atravesó el país sudamericano.

Durante la entrevista en MSNBC, Scott Bessent explicó el enfoque de la administración estadounidense respecto al acuerdo swap y rechazó la caracterización del mismo como un “rescate”. “En la mayoría de los rescates, no se obtiene ganancias. El gobierno de Estados Unidos obtuvo ganancias”, aseguró el secretario del Tesoro. Destacó además que la operación apuntó a la “estabilización del gobierno, uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante una elección”.

Swap y nacolanchas

El funcionario remarcó que la utilización de la línea swap tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral y contribuir a la estabilidad regional. “Yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, argumentó. Para él, esta estrategia representa una oportunidad para que Estados Unidos afiance vínculos y genere un entorno favorable en la región: “Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados”.

En ese contexto, Bessent enumeró procesos electorales recientes y venideros en países de la región al afirmar que “acabamos de ver una elección en Bolivia. Probablemente veamos una elección en Colombia. Las vimos en Ecuador. Las veremos en Chile.” Planteó que la estabilización de economías vecinas puede beneficiar directamente al pueblo estadounidense, no solo por las ganancias generadas, sino también por el potencial impacto geopolítico.

Al cierre de la entrevista, el secretario del Tesoro dejó un mensaje de política interna estadounidense y señaló que “hay mucho que podríamos estar haciendo por los agricultores estadounidenses, pero los demócratas cerraron el gobierno”, en referencia al contexto político de su país.

Swap activo

Las operaciones asociadas al swap entre Argentina y Estados Unidos se desplegaron en un escenario de marcada fragilidad para la posición de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según fuentes con conocimiento directo de la operatoria, que solicitaron mantener el anonimato por la naturaleza reservada de las transacciones, el monto efectivamente comprometido en este período ascendió a casi USD 3.000 millones, enmarcados dentro del límite máximo de USD 20.000 millones formalizado a fines de octubre.

El objetivo inmediato de estas acciones consistió en restituir los dólares previamente utilizados en el mercado cambiario por el Tesoro estadounidense antes de las elecciones legislativas, así como cumplir con pagos postergados al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien no se difundieron detalles vinculados a la tasa de interés ni a los plazos definidos para la devolución de los fondos involucrados, analistas financieros han señalado que las letras utilizadas en las maniobras no presentaron información pública sobre si devengaban intereses o incluían algún tipo de ajuste relacionado al tipo de cambio.

Dentro de este proceso, los analistas destacaron una caída en las letras emitidas en moneda local por el BCRA, por el equivalente a USD 1.900 millones. La diferencia respecto al total de la operatoria quedó explicada, según la consultora Eco Go, por el pago de intereses correspondiente al FMI, que ascendió recientemente a USD 796 millones. Así, las operaciones del swap se conjugaron tanto con la devolución de recursos al Tesoro estadounidense como con la cancelación de obligaciones internacionales.

Estos movimientos reflejaron las dificultades que enfrenta la Argentina en materia de acumulación de reservas, un elemento que sigue bajo la atenta observación de los mercados internacionales y de los equipos económicos del propio gobierno. La aceleración de las salidas desde las arcas del BCRA, sumadas a la aparición de nuevos pasivos de corto plazo por la activación del swap, alejaron todavía más la posibilidad de alcanzar la meta de reservas acordada con el FMI. De acuerdo con Eco Go, tras el swap, la distancia a esa meta trepó a USD 10.200 millones, respecto de los USD 6.100 millones que se registraban un mes antes.

En paralelo, los registros del FMI apuntaron a un aumento sustancial en las disponibilidades argentinas de Derechos Especiales de Giro (DEGs). Al 31 de octubre, Argentina acumulaba 670 millones en DEGs, cuyo valor en dólares estadounidenses supera los USD 900 millones, mientras que al cierre de septiembre las tenencias locales apenas superaban los 29 millones en DEGs. Este salto dio cuenta de la rápida reconfiguración de activos internacionales impulsada por las recientes transferencias y movimientos bilaterales.

