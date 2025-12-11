Máximo Núñez participó en el Panamericano

El Campeonato Panamericano Juvenil de Judo se concretó en Lima, Perú, y contó con la participación Máximo Núñez, deportista del Club de Regatas Corrientes que integró la selección Argentina.

El joven correntino compitió en la Categoría Sub13 hasta 52kg, donde le tocó caer en su primera lucha contra el representante de Estados Unidos Liam Quevedo en Golden Score, y luego, en el repechaje, volvió a caer contra el ecuatoriano Cristian Calle, quienes se colgaron la medalla de plata y de bronce respectivamente.

El joven atleta, que fue acompañado por el entrenador regatense Francisco Rabadán, había sido convocado por la Confederación Argentina de Judo luego de un 2025 donde mejoró lo conseguido el año pasado. En la presente temporada se alzó con los dos títulos en los Nacionales, tanto en el Apertura como en el Clausura. Además, sumó un subcampeonato en el Centro República, se colgó un oro en el Tour Sudamericano de Asunción y lidera el ranking nacional en su categoría.

El certamen congregó a los mejores de las categorías Sub 13 y Sub 15 de cada país del continente, se desarrolló en las instalaciones del VIDENA (Villa Deportiva Nacional), y estuvo organizado por la Confederación Panamericana de Judo.