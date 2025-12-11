Un correntino participa en la Messi Cup y tuvo un premio especial

El defensor correntino Joaquín Gómez (categoría 2010) juega para River Plate y disputará las semifinales de la Messi Cup en Estados Unidos

El equipo millonario venció al Inter de Mián 5 a 1 y quedó entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en Miami.

Gómez es oriundo Mercedes, juega como marcador de punta izquierdo y ya fue convocado para la selección Argentina Sub 15 que dirigió Diego Placente.

Luego de la victoria frente al conjunto italiano, Gómez se acercó a Messi, que presencia los partidos del certamen, y logró su premio: una foto con el capitán de la selección albiceleste.

Luego el “10” se llevó una camiseta de River luego del partido de los chicos, una escena que rápidamente circuló por redes y que sumó un condimento emocional a un torneo que lleva su nombre.

Triunfo millonario

River Plate firmó una actuación de lujo, justo a tiempo, en la Messi Cup, y confirmó su clasificación a las semifinales. El Millonario aplastó 5-1 al Inter de Milán, en un partido que tuvo como gran figura a Bruno Cabral, autor de un hat-trick memorable que terminó siendo la imagen del día. El equipo argentino debía ganar para seguir con vida y no falló: personalidad, efectividad y un cierre de fase de grupos que lo dejaba pendiente de un solo resultado.

Igualmente, River dependía de un guiño ajeno: necesitaba que Barcelona no le gane al Manchester City en el último encuentro del Grupo B para avanzar a la próxima instancia, y eso sucedió, ya que los ingleses derrotaron al equipo catalán por 3 a 1, y de esta manera, los argentinos confirmaron su lugar entre los cuatro mejores del torneo.