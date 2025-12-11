Lourdes Sánchez confirmó las 10 noches de la Fiesta Nacional del Chamamé

A horas de asumir su cargo, la nueva presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, realizó sus primeros anuncios clave, con foco en el evento cultural más importante de la provincia: la Fiesta Nacional del Chamamé.

Sánchez confirmó que la edición 2026 de la fiesta "se mantiene el formato de las 10 noches". La decisión fue ratificada tras una "pequeña charla con el gobernador (Juan Pablo Valdés)", quien aseguró que "no se mueven las 10 noches". La fiesta está programada para iniciar el 16 de enero en el Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola".

Gestión y ayuda de "Chato" Prada

La funcionaria, que destacó ser "muy obsesiva" con su trabajo, ya comenzó conversaciones con canales de televisión para asegurar la transmisión del evento.

Además, la bailarina confirmó una ayuda de peso para la organización: "Seguramente" su pareja, Pablo "Chato" Prada, la va ayudar con el Chamamé porque "tiene mucha experiencia también en el armado de grandes producciones".

Respecto a su gestión anterior, Sánchez señaló que, por el momento, seguirá a cargo del Teatro Juan de Vera hasta que se designe a un nuevo director.

Transición con Beatriz Kunin

Para iniciar la transferencia de mando, la presidenta del Instituto de Cultura anunció que este viernes mantendrá una reunión con su antecesora, Beatriz Kunin.

Señaló que Kunin "muy amablemente hoy se acercó, se puso a disposición de mostrarme todo lo que hicieron y todo lo que ya tenían programado". La transición será gradual: "Mañana vamos a estar las dos juntas ahí en el Instituto y también la semana que viene, porque no es de un día para el otro", explicó a radio Sudamericana.