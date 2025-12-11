¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gendarmería Nacional Fiesta Nacional de Chamamé mortandad de peces
PASO DE LOS LIBRES

Concretaron la extradición a Brasil de un detenido de ese país

Permanecía alojado en la Unidad Penal 7 del Chaco
 

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 19:33

La División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres realizó la entrega de un detenido masculino de nacionalidad brasileña a las autoridades de la Policía Federal de Brasil. El individuo era requerido por la Justicia de Brasil en el marco de un proceso de extradición.


El detenido fue trasladado desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 de Resistencia, Chaco, hasta el puente internacional Agustín P. Justo (Argentina) - Getulio Vargas (Brasil), ubicado en las ciudades de Paso de los Libres, Corrientes, y Uruguaiana, Rio Grande do Sul.


La extradición se realizó a pedido del Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr. Mianovich, Secretaría Penal N° 2, a cargo del Dr. Javier Pastore.


A través de la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el delito en todas sus modalidades.

