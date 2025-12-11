Saltó el costo de las canastas

El costo de las canastas básicas se aceleró fuerte en noviembre, en línea con el recalentamiento de la inflación general. Se destacaron los aumentos en alimentos, fundamentalmente en la carne.

Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, saltó 4,1%, récord desde marzo. De este modo, una familia "tipo" necesitó $566.364,43 para no ser considerada indigente.

En tanto que la canasta que mide la línea de la pobreza, que incluye alimentos y servicios, trepó 4,1% y una familia necesitó $1.257.329 mensuales para no ser pobre.

A pesar del salto, que acentúa las complicaciones de las economías domésticas, el ministro de Economía, Luis Caputo. celebró. “A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años”, dijo.