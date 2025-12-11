Dos promesas aurirrojas bajo el radar Boca Juniors

Jugadores del Club Atlético Boca Unidos (CABU) de la categoría 2016 fueron convocados por Boca Juniors para evaluaciones deportivas el próximo año. Se trata de dos niños de apenas 9 años que ya captaron la atención de uno de los clubes más importantes de Argentina.

Los dos capitalinos, que se desempeñan en un rol ofensivo dentro de la cancha, forman parte de las inferiores del aurirrojo y participan activamente de distintas competencias locales y nacionales. Los xeneizes los descubrieron en el Torneo Internacional Valesanito que tuvo lugar del 19 y 23 de noviembre, en Santa Fe.

Los pequeños deberán viajar a Buenos Aires en febrero para evaluaciones que tendrán por objetivo determinar si están al mismo nivel que los jugadores que ya forman parte del club dentro de su misma categoría. Boca se hará cargo del pasaje y todos los gastos logísticos. La fecha exacta de las pruebas todavía no fue confirmada.

El primero de ellos es Dilan Pared, un habilidoso y aguerrido enganche zurdo del Sub-9. Vive en el barrio Laguna Brava y asiste tres veces por semana a entrenar en CABU desde los seis años.

“Desde que lo vieron jugar el primer partido no pararon de seguirlo. Me dijeron que están seguros que tiene una larga carrera”, contó Cristina, abuela del joven, quien lo acompaña permanentemente a sus entrenamientos en el predio Leoncio Benítez.

Otro de los apuntados es Benjamín Velázquez González, más conocido en el club como “Rulo”. El volante llamó la atención por su velocidad y creación de juego.

El niño vive en el barrio Ponce y dio sus primeros pasos en la institución aurirroja desde los seis años. “En Boca Unidos aprendió disciplina. Si bien tiene habilidades naturales, el club le aporta aspectos como la estrategia y el posicionamiento dentro de la cancha que son claves”, valoró Fabián Velázquez, padre de Benjamín.Un dato a destacar es que Benjamín ya había sido convocado, en junio de este año, por River Plate. La convocatoria se dio luego de una prueba de jugadores en Santa Ana.

Un gran año

Las divisiones formativas de CABU, a cargo de Eduardo Tedesco, cerraron un muy buen año a nivel competitivo. A la convocatoria de dos de sus jugadores se le suma el Torneo Provincial de Clubes. Título que consiguieron el pasado 2 de noviembre y fue entregado por la Federación Correntina de Fútbol.

Por otra parte, consiguieron dos veces el subcampeonato en las dos temporadas anuales de la Liga Correntina de Fútbol. El fin de semana pasado, se alzaron con la distinción luego de caer en la tanda de penales con Camba Cuá.

Los profesores, directores técnicos y preparadores físicos que están detrás de cada partido para esta categoría son Miguel Ángel Azula, Nicolás Duarte, Ariel Chapo y Martín Lafuente.