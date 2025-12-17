Corrientes participó del acuerdo para el reconocimiento de licencias de pesca deportiva

La provincia de Corrientes participó de la reunión del Comité de Manejo de las Pesquerías, realizada en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde se concretó un avance clave para el desarrollo de la pesca deportiva y el turismo regional: el reconocimiento de la validez de las licencias de pesca deportiva entre las provincias del Litoral.

En representación del Ministerio de Turismo de Corrientes, asistió el subsecretario de Turismo, Dr. David Zajarevich, quien suscribió el acuerdo junto a autoridades de las áreas de Turismo y Ambiente de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. La iniciativa se enmarca en una política regional que busca potenciar la pesca deportiva con devolución, fomentar el turismo y fortalecer el cuidado de los recursos ícticos, respetando las normativas vigentes de cada jurisdicción.

Durante el encuentro, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó la importancia del acuerdo al señalar que “es un día importante porque es el comienzo de ir hacia una licencia única de pesca”. En ese sentido, explicó que el convenio garantiza la validez del carnet de pesca deportiva entre las provincias firmantes, permitiendo a los pescadores ejercer la actividad en aguas compartidas, siempre respetando las regulaciones locales.

Estévez aclaró además que el acuerdo ya fue formalizado mediante un acto administrativo y que la medida se encuentra vigente desde el momento de su firma, con notificación a las áreas y fuerzas de control correspondientes, incluida la Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, Zajarevich subrayó que este reconocimiento constituye “un primer gran paso” hacia el objetivo planteado por los gobernadores de la región Litoral de avanzar progresivamente hacia una licencia única de pesca deportiva. “Era un pedido histórico de los pescadores deportivos, que hoy comienza a concretarse”, afirmó.

El funcionario precisó que, en el caso de Corrientes, las licencias reconocidas tendrán validez exclusivamente en aguas jurisdiccionales compartidas, como los tramos del río Paraná compartidos con Santa Fe y Chaco, y los ríos que la provincia comparte con Entre Ríos. El acuerdo no alcanza a aguas internas ni a ríos de jurisdicción exclusivamente correntina, ni habilita la pesca en zonas que no limiten con las provincias firmantes.

Asimismo, remarcó que este primer paso está destinado únicamente a pescadores residentes de las provincias involucradas y que la actividad deberá ajustarse, en todos los casos, a la legislación de la provincia en la que se practique la pesca.

Desde el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, destacaron este avance como parte de una estrategia sostenida para posicionar a Corrientes como destino de referencia en pesca deportiva con devolución, promoviendo el desarrollo económico, la integración regional y la conservación de los recursos naturales.