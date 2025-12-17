Corrientes: en un control vehícular recuperaron motocicletas robadas en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que recuperó dos motocicletas en Goya, las cuales fueron denunciadas como robadas en Buenos Aires.

Si bien el operativo ocurrió el pasado 11 de diciembre, recientemente tomó relevancia. Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizaban un operativo de contralor sobre Ruta Provincial N° 38, en la 1ra Sección Rincón Gómez, conocido como “El Caracho”, donde detuvieron la marcha de dos motocicletas.

En el punto de control, se solicitó a los conductores la documentación pertinente a lo que estos manifestaron no poseerla, tras lo cual el hombre, abordo de una motocicleta marca Honda, modelo Tornado, abandonó el rodado y se dio a la fuga a pie.

En tanto que el otro sujeto, que estaba a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, fue identificado como E.D. Esquivel, de 22 años, oriundo de Santa Lucía, quien fue demorado preventivamente, así como los rodados sin documentación.

Tras el procedimiento se realizó una consulta al sistema Sifcop de la Policía Federal, lo que constató que los vehículos fueron denunciados como robados en la provincia de Buenos Aires.

En el caso intervino el Fiscal de la Ufrac, Dr, Guillermo Barri, en tanto que el demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

