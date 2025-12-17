El Teatro Vera se llenará de velas con el especial navideño de Candlelight

El sábado 20 de diciembre, el Teatro Oficial Juan de Vera será escenario de un especial navideño, donde un cuarteto de cuerdas local interpretará villancicos clásicos en dos funciones: a las 16.30 y a las 19. La experiencia promete un recorrido musical íntimo y envolvente, ideal para vivir el espíritu de la Navidad desde una perspectiva sensorial y artística.

La programación comienza el viernes 19 de diciembre, con el Tributo a Queen, que ya cuenta con entradas agotadas, y continuará ese mismo día, desde las 21.30, con el concierto Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, cuyas entradas aún se encuentran disponibles. Ambos espectáculos tendrán una nueva fecha el 7 de marzo.

Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse a través de la plataforma Fever, donde también se ofrecen opciones para regalar experiencias musicales.

Como parte de su propuesta festiva, Candlelight® invita a regalar música. La tarjeta regalo oficial ya está disponible y puede canjearse por cualquier concierto en Argentina. Además, una selección de conciertos a nivel mundial contará con descuentos especiales durante Black Friday y Cyber Monday, convirtiéndose en una opción original para sorprender a familiares y amigos.

Una experiencia única en escenarios emblemáticos

Candlelight nació con el objetivo de acercar la música a todos los públicos, llevándola a espacios singulares más allá de las salas de conciertos tradicionales y ofreciendo una experiencia visual y sonora íntima. Su programación rinde homenaje tanto a compositores clásicos como Vivaldi, Mozart o Beethoven, como a artistas contemporáneos entre los que se destacan Queen, Coldplay o Ed Sheeran, además de explorar géneros como jazz, soul, pop y bandas sonoras de cine.

La serie también desarrolla ediciones especiales inspiradas en películas y series emblemáticas, como Bridgerton, en colaboración con Netflix y Shondaland, o El Mago de Oz.

Próximas fechas en Corrientes

En el Teatro Vera, además de las funciones de diciembre, ya están previstas nuevas presentaciones para febrero de 2026, entre ellas Candlelight: Especial de San Valentín y Candlelight: Tributo a Coldplay, ampliando la oferta cultural para el público correntino.