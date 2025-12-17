Corrientes: salvaron a una niña de 2 años que se estaba ahogando en una piscina

Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron este miércoles, que una niña de 2 años fue asistida de urgencia luego de sufrir un episodio de asfixia por inmersión en una piscina de una vivienda ubicada en el centro de la capital correntina.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:42, en un domicilio situado sobre calle Rivadavia al 1500, entre San Lorenzo y Santa Fe, cuando la madre de la menor logró rescatarla del agua y dio aviso al servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, el personal de Bomberos Voluntarios comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y procedió al traslado inmediato hacia el Hospital Pediátrico. Durante el trayecto, la niña reaccionó positivamente, logrando recuperar la conciencia.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron además el importante trabajo realizado por el personal de la Policía de Corrientes, quienes colaboraron activamente durante el operativo de asistencia y traslado.

Finalmente, se informó que la menor ingresó al centro de salud consciente, quedando bajo observación médica para su evaluación y atención correspondiente.