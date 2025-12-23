Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez y a dos choferes detenidos junto con ella, acusados de intentar ocultar evidencia que se llevaban de un galpón en Turdera, en la causa por supuesto lavado de dinero contra la financiera de Ariel Vallejo, vinculado por contratos y sponsoreo a clubes de fútbol y a la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El juez dictó el “procesamiento con prisión preventiva pero en modalidad domiciliaria”, por encubrimiento agravado, informaron a Infobae fuentes judiciales en relación a Sánchez y los dos choferes, Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

En la resolución consideró que hay riesgos procesales y por eso denegó la excarcelación.

La fiscal del caso, Cecilia Incardona, los había imputado como supuestos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, y también por ser especialmente grave el delito precedente, el lavado de activos.

Los tres quedaron detenidos el día del allanamiento a un galpón de Turdera, en Lomas de Zamora, donde se encontraron cajas con documentación, computadoras, cajas fuertes y otras evidencias vinculadas con la investigación a la financiera de Ariel Vallejo, el empresario vinculado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Están presos desde el 11 de diciembre último, cuando se allanó el galpón al que se llegó por un llamado anónimo de un vecino. En el lugar, avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800 en Turdera, se interceptó una camioneta de la financiera en la que viajaban la tesorera y los dos choferes. La policía encontró en el vehículo cinco celulares y otros elementos de prueba.

Fuente: Infobae