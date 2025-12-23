La Unne impulsa la formación profesional en deportes electrónicos

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) lanzó la Diplomatura Universitaria en Deportes Electrónicos (Deva), una propuesta académica orientada a la formación profesional en una de las industrias de mayor crecimiento a nivel global: los videojuegos y los eSports.

La iniciativa apunta a brindar herramientas teóricas y prácticas para comprender, gestionar y desarrollar proyectos vinculados al entretenimiento digital, un sector que hoy demanda perfiles capacitados en múltiples áreas.

Una industria en expansión

Los deportes electrónicos y los videojuegos se consolidaron como una de las principales industrias culturales y de entretenimiento del mundo.

Su crecimiento sostenido genera nuevas oportunidades laborales y exige profesionales con formación específica para desempeñarse en ámbitos vinculados a la organización de competencias, producción de eventos, representación, gestión deportiva y creación de contenidos.

Desde la Unne destacaron que el ecosistema gamer no solo implica competencia, sino también innovación, tecnología y trabajo interdisciplinario.

Desarrollo de habilidades clave

Además del aspecto económico, los deportes electrónicos favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Entre ellas, se destacan la toma de decisiones rápidas, la planificación estratégica, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, donde la comunicación cumple un rol central.

Estas competencias son cada vez más valoradas tanto en el ámbito deportivo como en otros sectores profesionales.

¿A quién está dirigida?

La diplomatura está destinada a un público amplio y diverso, entre ellos:

Jugadores y jugadoras de videojuegos

Funcionarios del área de deportes

Dirigentes de clubes

Abogados

Representantes de consultoras y productoras de eventos deportivos

Creadores de contenido

Público en general interesado en el mundo de los eSports

La propuesta busca integrar miradas técnicas, legales, organizativas y comunicacionales del fenómeno de los deportes electrónicos.

Formación universitaria en eSports

Con esta diplomatura, la Unne refuerza su apuesta por propuestas académicas innovadoras y vinculadas a las nuevas dinámicas culturales y productivas, ampliando la oferta de formación universitaria en áreas emergentes con fuerte proyección a futuro.

Quienes estén interesados en sumarse a la propuesta educativa, pueden inscribirse y consultar por más información AQUÍ.